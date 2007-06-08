Яценюк смягчился: персон нон грата будут пускать, если...

Украина готова однократно допускать на свою территорию лица, которым запрещен въезд на нашу территорию, если они будут ехать для решения гуманитарных вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Андреем СТРАТАНОМ.

«Мы в принципе готовы к тому, чтобы однократно открывать въезд на территорию Украины таким лицам», если их визиты связаны с какими-то «гуманитарными вопросами - посещение родственников, могил, лечения», - сказал А.ЯЦЕНЮК. По его словам, это те случаи, когда Украина готова быть откровенной, прозрачной и абсолютно открытой.

Говоря о возможности аннулирования списков лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины, А.ЯЦЕНЮК выразил мнение, что было бы целесообразно, если бы лица, которые так или иначе нанесли ущерб национальным интересам нашей страны, извинились и в дальнейшем воздерживались от подобных комментариев. «Это был бы прекрасный ход, чтобы забыть такую абсолютно позорную практику как недопуск граждан на наши территории, но основное условие – мы должны научиться уважать друг друга», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК также отметил, что теоретически обнуление списков нежелательных лиц как в Украине, так и в России, может произойти при нескольких условиях. Во-первых, необходимо обменяться списками перечня этих лиц, а также определить правовые основания для запрета на въезд тем или другим гражданам. «Я изучал правовые основания, касающиеся недопуска украинцев и, возможно, я не нашел, но я не увидел ни одного высказывания ЖУЛИНСКОГО, которое бы могло быть неоднозначно воспринято по отношению к российской стороне», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом министр заметил, что подобранные его секретариатом высказывания представителей РФ, которым был запрещен въезд в Украину, вызывает вопрос.

Как сообщал УНИАН, 5 июня советник Президента Украины Николай ЖУЛИНСКИЙ с частным визитом прилетел в Санкт-Петербург. Однако в аэропорту “Пулково-2” представитель пограничной службы сообщил, что ему запрещен въезд на территорию РФ, не объясняя причин.

В тот же день в Украину не пустили российского политолога Александра ДУГИНА, который следовал на международный фестиваль «Великое русское слово».

7 июня в Москве во время второго заседания Подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством министра иностранных дел Украины А.ЯЦЕНЮКА и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея ЛАВРОВА стороны затронули вопрос о запрещении въезда граждан Украины и России соответственно на территорию Российской Федерации и Украины. Украинская сторона предложила провести по этому вопросу консультации на уровне экспертов с целью детального изучения проблемы и принятия решения, которое бы не противоречило уровню взаимного доверия и сотрудничества между Украиной и Россией. Участники переговоров согласились с необходимостью снять политический подтекст с этого вопроса, а также способствовать предотвращению высказываний политиков обеих стран, которые бы противоречили дружеским отношениям Украины и России.