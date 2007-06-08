Азаров: Украина станет членом ВТО уже в этом году

Формальное рассмотрение заявки Украины на вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО) будет завершено в начале осени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для журналистов после совещания с руководителями торгово-экономических миссий заявил первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ.

Он также выразил уверенность в том, что Украина станет членом ВТО уже в этом году.

Н.АЗАРОВ отметил, что политическая ситуация в стране не влияет на процесс вступления Украины в эту торговую организацию.

Он напомнил, что недавно были приняты 11 законов, необходимых для вступления в ВТО, причем их текст был согласован с Рабочей группой (по рассмотрению заявки Украины на вступление в ВТО – УНИАН), и 8 из них после подписания Президентом визированы первым вице-премьером.

«Это последние изменения, на которых настаивает Работая группа… В настоящее время должен завершиться процесс подписания двустороннего протокола с Киргизией, и об этом уже есть договоренность… И мы рассчитываем, что по темпам рассмотрения документов в забюрократизированой сфере ВТО, рассмотрение нашей заявки будет завершено в начале осени, и дальше будет осуществлен процесс вступления в ВТО… Я убежден, что мы в этом году будем членами ВТО», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 7 июня министр экономики Украины Анатолий КИНАХ заявил, что Украина планирует подготовить окончательный отчет рабочей группы по вступлению во Всемирную торговую организацию к концу 2007 года.

По его словам, кроме принятия законов и разрешения ситуации с Киргизстаном, Украине необходимо будет решить еще ряд процедурных вопросов.

Справка УНИАН. Украина завершила переговоры со всеми членами Рабочей группы ВТО, кроме Киргизстана (подписание планируется в ближайшее время - УНИАН), подписав 49 протоколов о взаимном доступе на рынки товаров и услуг.

Украина пытается вступить в ВТО с 1993 года.

В 2005-2006 годах Верховная Рада Украины приняла 38 законодательных актов, необходимых для вступления в ВТО.

31 мая ВР приняла последние 11 законов, необходимых для обеспечения вступления Украины в ВТО.