Госдолг Украины вырос до $56,41 млрд

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 марта 2011 года составил 449 млрд. 029 млн. 613,52 тыс. грн., или 56 млрд. 410 млн. 755,43 тыс. долл., что на 0,4% больше показателя на конец февраля 2011 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на 31 марта 2011 г. составил 287 млрд. 589 млн. 663,49 тыс. грн. (64,05% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 36 млрд. 129 млн. 354,69 тыс. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 161 млрд. 439 млн. 950,03 тыс. грн. (35,95%), или 20 млрд. 281 млн. 400,74 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец марта 2011 г. составил 339 млрд. 241 млн. 812,51 тыс. грн. (75,55%), или 42 млрд. 618 млн. 318,12 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 191 млрд. 537 млн. 113,88 тыс. грн. (42,66%), или 24 млрд. 062 млн. 451,48 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 147 млрд. 704 млн. 698,63 тыс. грн. (32,89%), или 18 млрд. 555 млн. 866,64 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 109 млрд. 787 млн. 801,01 тыс. грн. (24,45%), или 13 млрд. 792 млн. 437,31 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 96 млрд. 052 млн. 549,61 тыс. грн. (21,39%), или 12 млрд. 066 млн. 903,21 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 13 млрд. 735 млн. 251,40 тыс. грн. (3,06%), или 1 млрд. 725 млн. 534,10 тыс. долл.

В январе-марте 2011 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 16 млрд. 794 млн. 203,33 тыс. грн. (3,88%), в основном за счет роста курса иностранных валют к гривне и доразмещения облигаций внешнего государственного займа на сумму 100 млн. долл., размещения облигаций внешнего госзайма на 1,5 млрд. долл., капитализации НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 5 млрд. грн.

При этом государственный внешний долг вырос на 9 млрд. 724 млн. 009,89 тыс. грн. (5,34%), государственный внутренний долг вырос на 6 млрд. 042,6 млн. грн. (4,26%).

Гарантированный государством долг Украины увеличился на 1 млрд. 027,59 млн. грн. (0,94%).