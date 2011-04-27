Шварценеггер хочет снова сыграть Терминатора

Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР собирается вновь исполнить роль Терминатора.

Как сообщает радиостанция “Эхо Москвы”, эта информация появилась в ряде американских СМИ.

Первоначально предполагалось, что производством пятого фильма займётся студия "Унивёрсел", но теперь на него претендуют ещё три компании.

Первый "Терминатор", выпущенный Джеймсом КЭМЕРОНОМ в 1984 году, пользовался большим успехом, а прозвучавшая там фраза "Я ещё вернусь" стала одной из самых цитируемых.

Зимой появилась информация, что режиссёром пятого "Терминатора" будет уроженец Тайваня Джастин ЛИН, на его счету три последних "Форсажа" и армейская драма "Поединок".