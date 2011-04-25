Ссора на Пасху: милиционер ранил 2-х человек и сам получил травмы

В Харьковской области на Пасху работник милиции ранил двух людей, и сам получил травмы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, 24 апреля в Великобурлукском районе около 20.00 возник конфликт между местными жителями и работником милиции, который находился не службе, без форменной одежды и табельного огнестрельного оружия.

По данным ЦОС, местные жители, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировали конфликтную ситуацию с работником правоохранительных органов, который приехал в гости к знакомым. Они высказывались в адрес правоохранителя нецензурной бранью и пытались нанести ему телесные повреждения. В ответ инспектор патрульной службы представился и попытался избежать конфликта и успокоить хулиганов, однако они стали угрожать милиционеру расправой и набросились на него.

«В этой ситуации, учитывая количество нападающих и реальную опасность, 36-летний инспектор был вынужден применить для защиты спецсредство для стрельбы резиновыми пулями и произвел несколько выстрелов в сторону нападающих. В результате двое жителей Великобурлукского района – 30 и 29 лет – получили телесные повреждения в виде непроникающих ранений ноги и спины и были доставлены в больницу. В этой конфликтной ситуации также травмирован работник милиции, который в настоящее время находится под надзором врачей. Работниками милиции выясняются все обстоятельства происшествия», говорится в сообщении.