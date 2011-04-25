У родившихся после аварии на ЧАЭС детей - проблемы с абстрактным мышлением

В условиях глобализации экологического кризиса неизбежно утрачивается часть генофонда всего живущего, в том числе и человека.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишут доктора сельскохозяйственных наук, профессоры Валерий и Татьяна Глазко.

По словам ученых, в мире уже накоплено достаточно много данных, подтверждающих этот вывод. В свое время в Дании был проведен комплекс исследований, которые показали, что у детей, родившихся после первых взрывов атомных бомб в воздушной среде, наблюдалось нарушение способности к абстрактному мышлению. Аналогичные нарушения были выявлены и у детей, появившихся на свет после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Многие зарубежные исследователи указывают также на увеличение младенческой смертности, мертворождаемости, спонтанных абортов. Имеются четкие данные о росте смертности детей до года в европейских странах в 1987 году. В частности, на загрязненных территориях Беларуси заметно увеличился показатель бесплодия.

В то же время ученые отмечают, что реальные генетические последствия аварии на ЧАЭС будут известны еще не скоро, ведь дети, родившиеся после 1986 года, только вступают в репродуктивный период. Однако направленность таких изменений уже известна по опытам с мышами и коровами: избавление не только от менее стойких, но и от более специализированных и эволюционно продвинутых вариантов.