В Черкассах волонтеры почистят дно Днепра

В Черкассах 23 апреля около 30 любителей дайвинга и подводной охоты будут убирать дно Днепра от мусора.

Мероприятие будет проходить по инициативе Всеукраинской общественной организации «Ассоциация ПОДВОХ.NET» по случаю Дня окружающей среды, сообщил корреспонденту УНИАН координатор мероприятия Сергей КАНЮКА.

По его словам, состояние береговой полосы и дна Днепра сегодня вызывает серьезную обеспокоенность из-за куч мусора и битого стекла.

Работы по очистке прибрежного дна Днепра будут проходить в форме соревнований: победит тот участник, который найдет самый интересный предмет и найдет больше всего мусора.

Организаторы надеются также привлечь к этой акции волонтеров-дайверов из других городов.