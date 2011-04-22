УПЦ МП уже нацелилась приватизировать храмы?

Предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) Блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины ВЛАДИМИР во время доклада на встрече Президента Украины с главами христианских конфессий попросил Виктора ЯНУКОВИЧА предоставить УПЦ МП статус юридического лица. Об этом сообщает ZN.UA.

По словам митрополита Владимира, «Украинская православная церковь уже много лет просит предоставить ей право юридического лица. Это бы способствовало развитию церковной инфраструктуры, ее организационному единству и предоставило бы возможность, в том числе, лучшей координации социального, благотворительного и просветительского служения Церкви. При этом мы просим статус юридического лица для себя, для Украинской православной церкви, и оставляем за другими религиозными организациями право такого права не приобретать, если это противоречит их внутренним установкам или традициям».

Сегодня статусом юридических лиц пользуются отдельные церковные общины, которые, как правило, арендуют помещения храмов у государственных органов.

В комментарии ZN.UA руководитель Религиозно-информационной службы Украины Тарас АНТОШЕВСКИЙ высказал мнение, что подобный статус разрешит церквям приватизировать храмы. В этом случае, по его словам, даже при изменении конфессиональной принадлежности общины, само строение храма останется у собственника.

«Сейчас, правда, возникла другая интересная тенденция. В ожидании права на юридический статус церковь начала давить на общины, чтобы те передавали права на храмы епархиальным управлениям (которые также имеют статус юридических лиц). Это бы также не позволило общине перейти в другую конфессию со своим храмом. Это вызвало локальные протесты. В частности, привело к переходу некоторых приходов в Одесской области из УПЦ Московского патриархата в УПЦ Киевского патриархата», — рассказал Т.АНТОШЕВСКИЙ.