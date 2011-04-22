УГКЦ ждет возвращения церковного имущества и реабилитации

Украинская Греко-католическая церковь ждет от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА реституцию церковного имущества и реабилитации церкви.

Как сообщает Департамент информации УГКЦ, об этом глава УГКЦ Блаженнейший СВЯТОСЛАВ (ШЕВЧУК) заявил на встрече с Президентом Украины В.ЯНУКОВИЧЕМ, которая сегодня состоялась в Киеве.

«Я говорил, что наша Церковь в свое время была репрессирована сталинским режимом и до сегодняшнего часа ждет своей реабилитации», - сказал Блаженнейший СВЯТОСЛАВ, отметив, что вопрос возвращения церковного имущества затронули почти все представители Церквей и религиозных организаций, также присутствовавшие на этой встречи.

«Здесь речь не идет только о храмах. Речь идет о других видах имущества, которые наша Церковь имела, поскольку Церковь не только молится, но также занимается воспитательной, учебной, просветительской деятельностью», - сказал Первоиерарх УГКЦ и выразил убеждение, что со своей стороны Церковь к практическому решению этого вопроса готова.

Также Блаженнейший СВЯТОСЛАВ поднял вопрос богословского образования в Украине. Он выразил признательность властям за то, что наконец богословие признано отдельным направлением гуманитарных наук. В то же время Первоиерарх отметил необходимость осуществления дальнейших важных шагов, с тем чтобы богословие «могло действительно реально быть открытым для аккредитации на государственном уровне в учебных заведениях Украины».

Президент Украины поздравил Блаженнейшего СВЯТОСЛАВА с недавним его избранием главой УГКЦ большим букетом белых роз.