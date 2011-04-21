Муниципалитеты в Украине могут получить доступ к кредитам ЕБРР

Правительство Украины и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) договорились о возможности разблокировать процесс кредитования муниципалитетов.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам пресс-секретаря премьер-министра Украины Виталия ЛУКЬЯНЕНКО, соответствующая договоренность была достигнута вчера в ходе встречи Николая АЗАРОВА с президентом ЕБРР Томасом МИРОВЫМ.

Однако Н.АЗАРОВ, по словам его пресс-секретаря, отметил, что законодательно разрешать привлекать такие кредиты можно будет лишь в том случае, если будет гарантирован возврат этих средств.

Стороны также достигли договоренности, что все проекты, требующие выделения кредитов для муниципалитетов, будут анализироваться совместно правительством и ЕБРР.

Напомним, что Бюджетный кодексУкраины запрещает муниципалитетам выпускать ценные бумаги для привлечения средств.