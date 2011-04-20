Избитым рыбакам предлагали отказаться от показаний

Зять главы Заставновской райгосадминистрации Черновицкой области Михаила БОЙЧУКА Руслан предлагал избитым рыбакам отказаться от своих показаний.

Об этом пишет сегодня «КоммерсантЪ-Украина», ссылаясь на слова одного из пострадавших рыбаков Ивана АБРАМОВИЧА.

Четырех жителей города Заставна Черновицкой области – Ивана БАБИЯ, Василия СЛОБОДЯНА, Николая МИХАЙЛЮКА и Ивана АБРАМОВИЧА – избили 16 апреля поздно вечером на пруду во время рыбалки.

Издание пишет, что, по информации прокуратуры Черновицкой области, 16 апреля около 22.00 председатель Заставновской РГА М.БОЙЧУК, его брат Василий, зять и двое охранников частных прудов, превысив свои служебные полномочия, избили четырех человек за то, что они без разрешения ловили рыбу. Рыбаков били ногами, резиновыми дубинками, деревянными битами и прикладом ружья. "Есть заявление пострадавших, у них серьезные побои и травмы. Следствие только начинается, все детали будут выясняться",– сказал пресс-секретарь областной прокуратуры Александр ЛЕБЕДЬ.

По словам рыбака И.АБРАМОВИЧА, нападение было неожиданным: "Мы ловили рыбу, а они просто подъехали на двух «Нивах» и, не задавая вопросов, стали нас избивать. Два часа били кулаками, дубинками и бейсбольными битами. Состояние у нас тяжелое, у меня выбиты зубы. Есть не могу, только курю и пью воду". Рыбак сообщил, что в ночь на вторник, 19 апреля, к ним в больницу приходил зять М.БОЙЧУКА Руслан и предлагал отказаться от показаний. "Он предлагал пообщаться и наладить сотрудничество. Но от своих показаний мы не отказались", - сказал потерпевший.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля Прокуратура Черновицкой области возбудила уголовное дело в отношении главы Заставновской райгосадминистрации М.БОЙЧУКА. Также возбуждено уголовное дело в отношении его родного брата, зятя и двух охранников частных прудов по ст. 27, ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины.

После возбуждения уголовного дела правоохранители арестовали охранников, зятя и родного брата М.БОЙЧУКА.

Самого М.БОЙЧУКА не задержали, поскольку тот предоставил справки о своей инвалидности.

Глава Черновицкой облгосадминистрации Михаил ПАПИЕВ 19 апреля внес представление в Администрацию Президента Украины и Кабинет министров Украины относительно освобождения М.БОЙЧУКА с занимаемой должности.