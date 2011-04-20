Презентация нового романа Юрия Щербака о 2077 годе

Книжный магазин «Є» и издательство «Ярославов Вал» приглашают на презентацию книги Юрия Щербака «Час смертохристів. Міражі 2077 року», которая состоится 20 апреля в 18.00.

Роман Юрия Щербака «Час смертохристів. Міражі 2077 року» — это остросюжетный политический триллер, действие которого разворачивается накануне Четвертой глобальной войны. Здесь сосуществуют и переплетаются разные пласты – от приключенческо-разведчицкой линии до философских проблем христианства, которому угрожают так называемые смертохристы.

Это антиутопия, где за гротесковой формой и фантастичностью ситуаций стоит реальная масштабность возможных геополитических событий будущего. «Это произведение «на уровне партитур» Оруэлла, Хаксли, которые предостерегали мир от страшных опасностей», — пишет Михаил Слабошпицкий.

Обогащенный опытом политической, государственной и дипломатической деятельности, Юрий Щербак, экс-посол Украины в США, Канаде, Мексике и Израиле, дает свое парадоксальное и пророческое виденье того, что может произойти с Украиной в будущем.

Адрес книжного магазина «Є»: ул. Лисенко, 3, ст. г. «Золотые Ворота»