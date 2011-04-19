По итогам Киевского саммита принята Декларация

В рамках Киевского Саммита по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии, который состоялся сегодня под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, главы государств и правительств, руководители международных организаций приняли Декларацию по итогам Встречи высокого уровня.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, президенты Казахстана, Польши, Швейцарии, Венгрии и Хорватии, премьер-министры Азербайджана, Бельгии, Литвы, Франции, а также Генеральный секретарь ООН, Президент Европейской Комиссии, Президент ЕБРР, Генеральный директор МАГАТЭ, другие высокопоставленные чиновники министерского уровня, подводя итоги Саммита, были едины в том, что только объединение усилий мирового сообщества позволит предотвратить и уменьшить негативные последствия аварий на атомных электростанциях в будущем.

"Имплементация мер по ядерной безопасности должна и впредь оставаться ключевым приоритетом во всех видах деятельности в области ядерной энергетики. Высокие стандарты культуры ядерной безопасности должны быть неотъемлемым условием использования ядерной энергии", - отмечается в декларации.

Также лидеры глав государств и правительств стран - участников Саммита вместе с руководством международных организаций подтвердили решимость и дальше "поддерживать высокий уровень готовности к чрезвычайным ситуациям и должным образом реагировать на непредсказуемые последствия аварий на атомных электростанциях".

В то же время они призвали страны, имеющие АЭС, принять меры, чтобы сделать производство атомной энергии как можно более безопасным. «Мы призываем все страны, которые еще не присоединились к Конвенции по ядерной безопасности, сделать это как можно быстрее. Мы призываем соответствующие ведомства и регулирующие органы стран с атомными электростанциями осуществить проверку АЭС с целью определения их возможностей по поддержанию необходимого уровня безопасности в случае чрезвычайных ситуаций», - говорится в декларации.

Кроме того, в МИД Украины отмечают, что участники Саммита продемонстрировали политическую волю и способность работать вместе в целях преодоления последствий чрезвычайных ситуаций на объектах ядерной энергетики, "что позволило привлечь 550 млн евро, которые будут направлены на завершение всего комплекса работ на 4-м реакторе Чернобыльской АЭС".