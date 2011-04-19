Донецкая область получит 4 миллиона на Прокофьева

Донецкая область в 2011 году за счет средств субвенции государственного бюджета получит порядка 4 млн. грн. на проведение ремонтных работ в Мемориальном комплексе известного композитора Сергея Прокофьева в селе Красном Красноармейского района.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого областного совета.

В облсовете уточнили, что в текущем 2011 году эти 4 млн. грн. будут выделены за счет средств субвенции государственного бюджета на социально-экономическое развитие отдельных территорий и будут направлены на проведение ремонтных работ в Мемориальном комплексе С. Прокофьева в селе Красном Красноармейского района.

Справка УНИАН. С.Прокофьев родился 23 апреля 1891 г. в имении Сонцовка Екатеринославской губернии (сейчас село Красное Донецкой области).

В селе Красном в 1991 году появилась уникальная Прокофьевская мемориальная зона. Она включает первый в мире музей композитора, камерный концертный зал, Петропавловскую церковь, где крестили С.Прокофьева, памятник ему.

Нынешний 2011 год, который является юбилейным годом 120-летия композитора, объявлен в Донецкой области годом Прокофьева.