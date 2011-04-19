Партия регионов призывает найти виновных в избиении рыбаков

Партия регионов призывает Генпрокуратуру и МВД "оперативно принять необходимые меры" по проверке информации об избиении вооруженными мужчинами четырех рыбаков в райцентре Заставна Черновицкой области в присутствии председателя Заставнинской РГА и райсовета Михаила БОЙЧУКА.

Об этом говорится в заявлении ПР, обнародованном на сайте партии.

"Обращаемся к Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел Украины с призывом оперативно принять необходимые меры, обеспечить основательное изучение и проверку изложенной в прессе информации и в случае ее подтверждения привлечь к предусмотренной законом ответственности всех виновных в противоправных действиях - независимо от партийной принадлежности и занимаемых должностей" , - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в райцентре Заставна Черновицкой области несколько вооруженных ружьями мужчин в присутствии председателя Заставнинской РГА и райсовета М. БОЙЧУКА жестоко избили местных жителей, которые решили порыбачить на одном из платных прудов «Голубая нива».

По словам потерпевших Василия СЛОБОДЯНА, Ивана АБРАМОВИЧА и Николая МИХАЙЛЮКА, «охранники пруда били их битами по телу, приковывали наручниками к бетонным столбам, угрожали убить и опустить тела на дно пруда, «чтобы покормить рыб», а также стреляли из ружей в воздух, когда запуганным людям дали три минуты, чтобы убежать. И.АБРАМОВИЧУ ружьем один из охранников выбил зубы.

В трех пострадавших, помимо сильных гематом от ударов битами есть подозрения на многочисленные переломы костей. Четвертого напарника рыбаков - Ивана БАБИЯ, который до сих лежал в районной больнице Заставны с проломленным черепом, - сегодня, по сообщению пресс-службы областной организации ВО «Батькивщина», выписали из больницы и «сделали документы, что он ударился у себя дома».

В свою очередь, председатель Заставнинской РГА М.БОЙЧУК обратился в УМВД Украины в Черновицкой области и областную прокуратуру с просьбой провести расследование по данному факту.

В заявлении, копию которого глава РГА передал УНИАН, М.БОЙЧУК называет обвинение в избиении людей «абсолютным унижением человеческого достоинства, чести руководителя и моей семьи».

Вместе с тем он заявил, что на период расследования резонансного дела прекращает свои полномочия на посту председателя райгосадминистрации для проведения надлежащего расследования.