Чехия даст деньги на «Укрытие» ЧАЭС
2,6 млн. евро
Чехия выделит 2,6 млн. евро Чернобыльскому фонду «Укрытие», занимающемуся строительством нового защитного саркофага для поврежденного реактора ЧАЭС.
Как передает радио Praha, об этом сообщило Министерство иностранных дел Чехии.
О своем пожертвовании Прага объявит на конференции доноров фонда «Укрытие» в следующий вторник, 19 апреля, в Киеве отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выражал уверенность, что во время международной конференции "25 лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего", которая состоится в Киеве, будут собраны все необходимые для достройки саркофага на 4-м блоке ЧАЭС средства.
По данным министра по чрезвычайным ситуациям Виктора БАЛОГИ, на строительство нового безопасного конфайнмента «Укрытие» над разрушенным энергоблоком не хватает 740 млн. евро.