Киевский вокзал «заминировал» телевизионщик

Милиция задержала мужчину, который 13 апреля сделал ложное сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала Киева.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, задержанным оказался 29-летний работник одного из телеканалов Украины. Как он объяснил в милиции, у него возле кассы возник конфликт с незнакомым мужчиной, и в отместку его он решил сообщить по телефону о взрывном устройстве. «Жара в этом недоразумении добавило выпитое спиртное”, - добавили в МВД.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Согласно действующему законодательству, заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан карается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до пяти лет.

Как сообщалось, 13 апреля в 22.15 в линейный отдел на ст. Киев-Пассажирский поступило сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала, третье за эту неделю. Неизвестный мужчина сказал, что возле кассы № 16 заложено взрывное устройство.

На место происшествие срочно прибыли оперативная группа, руководство Управления и линейного отдела на станции Киев-Пассажирский. Сообщили в киевскую транспортную прокуратуру, СБУ, пожарную часть, дежурным Соломенского и Шевченковского районных управлений милиции.

Для проведения необходимых мероприятий были привлечены 50 человек. Эвакуировали около 200 пассажиров и обслуживающий персонал. Работники взрывотехнической службы обследовали вокзальный комплекс, но взрывных устройств не выявили. В 22.55 функционирование столичного вокзала было возобновлено.