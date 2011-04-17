Завтра в Украине потеплеет до +18°
13:10, 17 апреля 2011Общество
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Прогноз синоптиков
Синоптики прогнозирует завтра, 18 апреля, незначительное повышение температуры воздуха в Украине.
Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, в южной части местами 0-2° мороза; днем 13-18°, на востоке 10-15° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.
В Киеве и Киевской области завтра осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 1-6° тепла, днем 13-18°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 15-17°.
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