Электронные паспорта позволят украинцам экономить?

Введение электронных паспортов позволит сэкономить украинцам значительные средства.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН в Харькове сказал председатель Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО.

Он подчеркнул, что введение электронных паспортов легитимизирует и сделает официальной информацию, которая посылается в электронном виде.

«На карточке будет паспорт и, самое главнее, ваша электронная, цифровая подпись, которая полностью делает легальной, с точки зрения нашей законодательной системы, любую информацию, которая посылается в электронном виде, поэтому ничего не нужно будет заверять у нотариуса, все полностью будет отвечать», - подчеркнул В.СЕМИНОЖЕНКО.

Он отметил, что сейчас в государстве создается соответствующая инфраструктура и внедряются технологии для использования электронных персональных документов, а сам процесс введения электронных паспортов можне начаться уже через два года.

«Все зависит от масштабов государственной поддержки этого проекта. Что касается самого инструментария, то есть сети, в которой можно будет пользоваться электронным персональным документом, идентифицирующим личность, то она, по сути, создается уже сейчас. В стране создан Национальный центр электронного управления страной, проводятся уже полгода пилотные проекты в ряде областей Украины и некоторых министерствах, выстраивается система, позволяющая объединять в единую коммуникативную сеть граждан, бизнес и государство. То есть, сейчас многие элементы создаются, без которых невозможно вообще понимание электронного персонального документа», - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.

По его словам, процесс перехода от бумажных к электронным паспортам будет происходить постепенно, а потому одновременно будут функционировать оба вида документов.