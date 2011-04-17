В Киеве в асфальт закатают 92 миллиона

В Киеве на мелкий и средний ремонт в этом году планируется выделить средства в сумме 92,3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По данным коммунальной корпорации «Киевавтодор», плановый текущий ремонт столичных дорог уже начат.

Также в коммунальной корпорации отмечают, что с начала года на балансовой улично-дорожной сети города ликвидировано ямковость на площади 35 тыс. кв. м.

«Ликвидацию ямковости на улицах общегородского значения мы завершим до 1 мая, а на улицах районного значения и маршрутах движения общественного транспорта до 28 мая», - проинформировал генеральный директор «Киевавтодора» Георгий ГЛИНСКИЙ.

В ближайшее время планируется выполнять работы на улицах, прилегающих к культовым сооружениям, кладбищам и местам памяти жертв Чернобыльской трагедии.

В «Киевавтодоре» отмечают, что проблемными остаются те улицы частного сектору, которые разрыты, и работы на которых должны завершить заказчики работ – райгосадминистрации. Работы проводились на 202 улицах в 9-ти районах города, из них только на 43 улицах восстановлено благоустройство в полном объеме. Частично восстановлено покрытие на 94 улицах, говорится в сообщении.