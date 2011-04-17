В Киеве ликвидировали нарколабораторию

Работники Управления по борьбе с незаконным обращением наркотиков ГУМВД Украины в г. Киеве ликвидировали в Оболонском районе столицы нарколабораторию.

В одном из гаражей автокооператива двое киевлян изготовляли амфетамин, который в дальнейшем продавали мелким наркодилерам, сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве.

Правоохранители задержали 25-летнего киевлянина, который на собственном автомобиле «Фольксваген» пытался вывезти с территории автокооператива очередную дозу наркотика. Во время осмотра автомобиля стражи порядка изъяли восемь полиэтиленовых пакетов с амфетамином. Другого злоумышленника оперативники задержали в гараже, где 23-летний парень занимался изготовлением очередной дозы.

Во время осмотра помещения бокса, замаскированного под станцию технического обслуживания автомобилей, работники милиции обнаружили и изъяли лабораторное оборудование, химические вещества для изготовления психотропных веществ и еще несколько расфасованных пакетов с амфетамином общим весом 60 г.

Наркодельцы задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.