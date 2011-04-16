Янукович уволил пятерых замминистров внутренних дел
Указы на официальном сайте
Президент Украины Виктор Янукович уволил Василия Фаринника с должности заместителя министра внутренних дел Украины - начальника Главного следственного управления;
Анатолия Лазарева - с должности заместителя министра внутренних дел - начальника Главного штаба;
Леонида Зиму с должности заместителя министра внутренних дел - начальника криминальной милиции;
Виктора Ратушняка с должности заместителя министра внутренних дел;
Александра Просолова с должности заместителя министра внутренних дел - начальника главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым.
Указы размещенына официальном сайте.
Теперь у министра внутренних дел Анатолия Могилева остался один первый заместитель Сергей Попков и три заместителя: Сергей Черных, Дмитрий Ворона - председатель Государственной миграционной службы Украины; Сергей Яровой - начальник Главного управления - командующий внутренними войсками.