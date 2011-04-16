Чем более развита страна, тем опаснее ее риски и дисбалансы

Чем более развита страна, тем более глубокому анализу подвергнутся их экономики, с целью выявить все возможные дисбалансы, риски и проблемы со стабильностью, говорится в коммюнике, принятом по итогам встречи финансовой "Большой двадцатки" в Вашингтоне в пятницу.

"G20 пришла к согласию о необходимости взвесить потенциальные риски, которые могут представлять их национальные экономические политики для глобальной стабильности с целью избежать повторения кризиса 2007-2009 годов", - говорится в документе.

Исследованию подлежат экономики всех стран, доля которых в объединенном ВВП составляет более 5%, в том числе США, Китай, Германия, Франция и Япония. Остальные страны "двадцатки" - страны с развивающейся экономикой - ждет облегченная процедура мониторинга.

"Исследованию, которое будет носить глубокий и стратегический характер, подвергнутся семь стран", - уточнила на пресс-конференции министр финансов Франции.

При проведении исследования будут использованы четыре критерия: структурный (основанный на экономических моделях и экономической теории, определяющих показатели и особенности участников G20, включая демографические показатели, нефтяной баланс и тенденции роста) и три статистических: 1) параметры участников G20 на основе национальных исторических тенденций; 2) сравнение исторических индикаторов разных стран; 3) сопоставление этих индикаторов с общим показателем G20.

"К следующей нашей встрече установим перечень корректирующих и превентивных мер, способных гарантировать уверенный и равномерный рост. Этот план будет обсужден лидерами стран на предстоящем саммите G20 в Каннах (3-4 ноября 2011 года)", - отмечается в документе.

"Большая двадцатка" - неформальное экономическое сообщество, объединяющее Евросоюз и 19 ведущих развитых и развивающихся стран всего мира - Австралию, Аргентину, Бразилию, Великобританию, Германию, Индию, Индонезию, Италию, Канаду, Китай, Мексику, Россию, Саудовскую Аравию, США, Турцию, Францию, ЮАР, Южную Корею и Японию.

В странах "двадцатки" живет две трети населения Земли и вырабатывается 85% мирового валового продукта.