Тигипко проведет ряд встреч в США
04:43, 16 апреля 2011Общество
2924 0
В ходе собрания МВФ и Всемирного банка
Вице-премьер-министр – министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО, глава украинской делегации на ежегодном весеннем собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне (США) обсудит актуальные вопросы сотрудничества Украины с международными финансовыми организациями.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьера.
Также в ходе визита в США он проведет ряд двусторонних встреч с высокопоставленными чиновниками США по поводу перспектив развития отношений между нашими странами.
Напомним, что ежегодное весеннее собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка проходит в Вашингтоне (США) 15-17 апреля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter