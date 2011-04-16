Тигипко проведет ряд встреч в США

Вице-премьер-министр – министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО, глава украинской делегации на ежегодном весеннем собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне (США) обсудит актуальные вопросы сотрудничества Украины с международными финансовыми организациями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьера.

Также в ходе визита в США он проведет ряд двусторонних встреч с высокопоставленными чиновниками США по поводу перспектив развития отношений между нашими странами.

Напомним, что ежегодное весеннее собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка проходит в Вашингтоне (США) 15-17 апреля.