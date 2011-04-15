Погода на субботу

Завтра, 16 апреля, на территории Украины сохранится переменная облачность, без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, лишь в восточных, местами в Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях, ночью и в Крыму и Приазовье умеренный, днем - небольшой дождь.

Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер северо-западный (в восточной части - юго-западный), 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет составлять от 1° мороза до 4° тепла, на побережье Крыма до 7° тепла, днем 8-13°, на Закарпатье до 15° тепла; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

Завтра в Киеве и Киевской области облачная погода, без существенных осадков. Температура ночью по области от 1° мороза до 4° тепла, днем 8-13° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 10-12°.