Янукович вручит отличия молодым ученым

15 апреля, в 12.00 состоится торжественная церемония вручения Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ отличий лауреатам премии главы государства для молодых ученых и свидетельств обладателям грантов Президента для одаренной молодежи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, церемония состоится в Администрации Президента Украины, по адресу: ул. Банковая, 11.

Аккредитация представителей СМИ проводится до 10.00 15 апреля по тел.: 255-74-02, 255-63-18, 255-78-44.

Представители СМИ приглашаются на 11.00.