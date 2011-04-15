Янукович вручит отличия молодым ученым
00:04, 15 апреля 2011Общество
892 0
Сообщает пресс-служба
15 апреля, в 12.00 состоится торжественная церемония вручения Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ отличий лауреатам премии главы государства для молодых ученых и свидетельств обладателям грантов Президента для одаренной молодежи.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, церемония состоится в Администрации Президента Украины, по адресу: ул. Банковая, 11.
Аккредитация представителей СМИ проводится до 10.00 15 апреля по тел.: 255-74-02, 255-63-18, 255-78-44.
Представители СМИ приглашаются на 11.00.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter