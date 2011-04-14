Жители Донецкой области готовы перекрыть дорогу Януковичу

16 апреля жители Ясиноватского района Донецкой области готовы перекрыть движение президентского кортежа, который будет направляться в Енакиево, требуя решить проблему отсутствия питьевой воды в районе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Донецкой областной организации партии «Фронт Змін».

15 апреля в 15.00 состоится собрание местных жителей у Первомайского сельского совета Ясиноватского района по вопросу отсутствия в селе питьевой воды с лета 2010 года.

Так, из-за отсутствия питьевой воды был закрыт единственный детский сад в селе, где проживают 3,5 тысячи человек, говорится в сообщении.

Если сельсовет завтра не даст конкретные ответы на вопросы общины, собравшиеся готовы 16 апреля перекрыть движение президентского кортежа ради того, чтобы услышали их требования, отмечают в облорганизации «Фронта Змін».

Как сообщал УНИАН, 16 апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в торжествах, посвященных 90-летию со Дня рождения летчика-космонавта СССР Георгия Берегового, которые пройдут в Енакиево Донецкой области.