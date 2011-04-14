«Парк Киевская Русь» открывает новый сезон

Центр культуры и истории Древней Руси «Парк Киевская Русь» 30 апреля откроет новый сезон.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе центра, в этом году «Парк Киевская Русь» представит зрителям программу, которая будет совмещать историческую тематику и современность.

В частности, открытие сезона состоится при участии Киевского мотоклуба «Skulls MC» и артистов театра парка. Гостям планируется продемонстрировать постановку былин об истории Киева, церемониале чествования князей, смену стражи. В этот день можно будет узнать больше о байкерском движении в Киеве – клуб «Skulls MC» организует выставку мотоциклов.

В новом сезоне, который будет продолжаться 7 месяцев, запланированы богатырские бои, соревнования лучников, рыцарские турниры, прогулки на воздушном шаре, музыкальные выступления исполнителей разных направлений, выступления артистов огненных театров, каскадеров и байкер-шоу.

За это время в «Парке Киевская Русь» состоится 5 исторических международных фестивалей: «Киевская Русь XIII в.» (21-22 мая), «Рыцарство XV в.- штурм крепости» (18-19) июня, «Былины древнего Киева – IX-XI в.» (27-28 августа), «Гости древнего Киева – XV в.» (24-25 сентября), турнир лучников «Стрела древнего Киева» (8 октября). Мероприятия соберут участников из Украины, России, Беларуси, Польши, Франции, скандинавських стран и др.

Кроме этого, каждые выходные в парке будут проходить тематические мероприятия: праздники кузнеца, дождя, день средневековой моды, праздник урожая, вареника. Также в парке будут отмечать день Святых Кирилла и Мефодия, Святой княгини Ольги, князя Владимира. Будут праздновать Медовый Спас, День Киева, День Независимости и другие события.

Как сообщал УНИАН, за зиму в «Парке Киевская Русь» построили несколько усадеб XI-XIII веков и башен разного назначения и другие сооружения.

Цены на входной билет в этом году будут, в зависимости от мероприятия, отличаться.

Более детальная информация будет появляться на сайте www.parkkiyvrus.com

Справка УНИАН. «Парк Киевская Русь» - Центр культуры и истории Древней Руси расположен в с. Копачев Обуховского района Киевской области. Цель проекта - создание культурной столицы восточнославянских государств путем воссоздания Детинца-Кремля древнего Киева V-XIII в. со всеми сооружениями эпохи и атмосферой Древней Руси на основе исторических данных. Автор проекта – президент БО «Славянский фонд» Владимир ЯНЧЕНКО.