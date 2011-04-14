Азаров летит в Китай на "летний Давос"

Премьер-министр Украины Николай Азаров с 14 по 18 апреля будет находиться с визитом в Китае. Программа визита главы украинского правительства предусматривает его участие в открытии 10-го, юбилейного, Боаоского азиатского форума, который называют "летним Давосом". Предусмотрены также встречи с руководством КНР и представителями китайского бизнеса.

По словам самого Азарова, в Китае будет подписано соглашение о строительстве аэроэкспресса "Киев - Борисполь" и окружной дороги вокруг Киева. Также ранее анонсировалось подписание соглашения о сотрудничестве между Партией регионов Украины и Коммунистической партией Китая, отмечает РИА "Новости". Кроме того, ожидается подписание технико-экономического обоснования проекта строительства газотурбинной электростанции в Щелкино (Крым).

Для китайских инвесторов серьезный интерес представляют, в частности, аэрокосмическая отрасль, самолетостроение и добыча железной руды. Кроме того, китайцев интересует возможность заработать на связанных кредитах, которые заемщик обязан потратить на приобретение китайских товаров и оборудования. Если речь идет о строительстве, то генподряд получают китайские компании. Такая схема реализуется при строительстве скоростного железнодорожного сообщения "Киев - Борисполь".

Украинский премьер впервые примет участие в работе Боаоского форума. Как ожидается, в его рамках он проведет ряд двусторонних встреч.

Справка. Идея создать крупный экономический форум для всего Азиатско-Тихоокеанского региона впервые возникла в 1998 году. Пекин пролоббировал для проведения форума свою территорию. Первое заседание состоялось в 2001 году на тропическом острове Хайнань в местечке Боао. Ежегодно в апреле представители политических, деловых и научно-технических кругов всех стран мира собираются в Боао для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. Со временем форум набрал влиятельность, а эксперты начали называть его "летним Давосом".

В текущем году главной идеей форума станет тема "Всестороннего развития". В рамках этой темы ожидается обсуждение вопроса о том, как распространить пользу от глобализации и региональной экономической интеграции на все страны. Свое участие в форуме подтвердили уже 1,4 тысячи представителей из более чем 40 стран и регионов мира,