Грузовые декларации можно будет подать заранее

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства согласовал ряд проектов приказов Гостаможслужбы, направленных на упрощение таможенных процедур. В частности, согласован проект приказа, позволяющий предварительно подавать грузовые декларации или электронные копии транзитных документов до момента фактического ввоза товаров в Украину.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы комитета, переданном УНИАН.

Как отмечается в сообщении, данные меры поспособствуют ускорению проходжения таможенных процедур и обеспечат использование международных стандартов электронного обмена данными при автоматизированном оформлении товаров.

Другими согласованными проектами приказов предусматривается предоставить начальнику таможенного поста право принимать решения относительно: определения страны происхождения товара; выдачи разрешения на размещение на складе товаров, оформленных в таможенных режимах экспорта, транзита. После такого нововведения не нужно будет подавать заявку на размещение товаров на складе таможенного органа только по месту пребывания руководителя этого органа, а также относительно размещения товаров и транспортных средств гуманитарной помощи на складах. Кроме того, заявку на их временное хранение также можно будет подавать не только в региональную таможню, но и в таможенный пост, что ускорит процедуру передачи соответствующих товаров для хранения таможенному органу.

Также документами предлагается расширить перечень транзитных товаров, которые можно размещать на лицензированных таможенных складах, в частности, там можно будет хранить транзитные подакцизные товары, алкогольные и табачные изделия. Данная норма обеспечит одинаковые условия размещения как импортных, так и транзитных товаров и позволит избегать задержек при контроле и оформлении таких товаров.