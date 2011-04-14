У киевских медиков теперь по четвергам будет День школьника

В лечебно-профилактических заведениях Киева четверг объявлен «Днем школьника».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее решение было принято с целью упростить процедуру ежегодных профилактических осмотров школьников в медицинских заведениях столицы.

Согласно объяснению начальника Главного управления здравоохранения КГГА Раисы МОИСЕЕНКО, в этот день участковые педиатры и врачи общей практики/семейной медицины будут ждать школьников с родителями на профилактические осмотры.

«Именно профилактические осмотры школьников, направленные на раннюю диагностику патологических состояний, проведение профилактических и оздоровительных мероприятий должны стать предпосылкой для снижения уровня заболеваемости наших детей. Мы обращаемся к родителям с просьбой: найдите один день на протяжении года, чтобы посетить вместе с вашим ребенком врача, узнать о состоянии здоровья ребенка, о допустимых нагрузках для него, получить консультацию врача», - призвала Р.МОИСЕЕНКО.

В КГГА напоминают, что постановлением Кабинета министров от 8 декабря 2009 года № 1318 «Порядок осуществления медицинского обслуживания учеников общеобразовательных учебных заведений» предусмотрено привлечение родителей к профилактическим осмотрам и проведению ежегодных медицинских профилактических осмотров в лечебно-профилактических заведениях. В 2011 году был подписан приказ Главного управления здравоохранения «О совершенствовании медицинского обслуживания учеников общеобразовательных учебных заведений г. Киева». В соответствии с указанными нормативными актами, профилактические осмотры должны проходить: исключительно в территориальном лечебно-профилактическом заведении, индивидуально, в присутствии родителей, на протяжении года, в удобное для них время.

По официальным данным столичной горгосадминистрации, результаты осмотров в прошлом году свидетельствуют, что среди столичных детей школьного возраста уровень заболеваемости вырос в 2010 году на 10% по сравнению с 2009 годом и составляет 689,5 на 1000 учеников (2009 год – 663,2). То есть, каждый 7-й ученик не здоров. За годы учебы в школе у детей увеличивается: в 2,3 раза частота нарушений остроты зрения; в 1,4 раза нарушение осанки; в 3,8 раза чаще диагностируется сколиоз и почти в 3 раза больше – заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем.