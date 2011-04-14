В Черниговской области на обочине дороги найдено 9 кг ртути.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации.

В частности, по их данным, недалеко от пгт Олишевка Черниговского района на обочине дороги обнаружена закрытая пластиковая емкость объемом 1 л с веществом, похожим на ртуть, весом около 9 кг

Емкость с веществом изъята специалистами Управления МЧС Украины в области с целью последующей ее утилизации на ЧП "Дон-Бас".