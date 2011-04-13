Украина завершила ликвидацию ракет "Скад Б", сообщает пресс-служба Министерства обороны. В Хмельницкой области состоялась церемония разрезания последнего грузовика этого системы на площадке утилизации элементов ракетных комплексов. "Украина поставила точку в вопросе ликвидации на своей территории носителей ядерного оружия и оружия массового уничтожения", - отметил начальник управления утилизации и гуманитарного разминирования дочернего предприятия "Укроборонсервис" Константин Дарькин.

Второй секретарь посольства США Юрий Федькив отметил, что Соединенные Штаты оказали финансовую поддержку этому проекту, замечает РосБизнесКонсалтинг. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Украине в уничтожении твердого топлива ракет РС-22 и в утилизации избыточных боеприпасов, противопехотных мин и стрелкового оружия в рамках программы "Партнерство ради мира".