Дело о смерти студента в милиции вернули на дорасследование

Уголовное дело о смерти в Шевченковском райуправлении милиции Киева студента Игоря Индило возвращено на дополнительное расследование в органы прокуратуры.

Об этом УНИАН сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр ЗАРУЦКИЙ.

По его словам, соответствующее решение было принято сегодня Деснянским районным судом столицы, в производстве которого находилось это дело.

«Суд решил вернуть назад прокуратуре Киева на дополнительное расследование это дело», - сказал адвокат, объяснив, что осуществление этой процедуры, в соответствии с решением суда, необходимо для выяснения, в частности, некоторой информации, которая касается одного из свидетелей.

«Можно говорить, что на данном этапе дело завершено», - сказал А.ЗАРУЦКИЙ.

Также он отметил, что после проведения соответствующих следственных действий со стороны органов прокуратуры это дело в дальнейшем не должно будет рассматриваться тем же составом суда.

Как сообщал УНИАН, 20-летний студент И.Индило умер в Шевченковском РУВД Киева в мае 2010 года.

Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками Шевченковского райуправления милиции, в котором погиб И.Индило. Позже дело было передано для расследования в прокуратуру г. Киева. Двум работникам милиции предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса "Превышение власти" и "Служебная небрежность".