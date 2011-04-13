Смешко: Нужно ответить на вопрос, кто стоял за Мельниченко

Игорь СМЕШКО, возглавлявший Службу безопасности Украины в 2003-2005 годах, уверен, что главный вопрос, на который должны ответить украинские правоохранители в «деле Гонгадзе» - кто организовал «прослушку» кабинета Президента Украины Леонида КУЧМЫ.

«Пока не будет дан ответ на вопрос, кто стоял за организацией прослушивания первого кабинета государства, куда поступала информация, какой круг лиц манипулировал этой информацией, дать окончательный ответ на вопрос в деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе будет, по моему мнению, невозможно», — заявил И.СМЕШКО в комментарии телеканалу ICTV.

По словам экс-главы СБУ, заявление бывшего охранника главы государства Николая МЕЛЬНИЧЕНКО о том, что он действовал самостоятельно, не соответствует правде. «Система страховки просто по правилам исключает подобное. У меня есть огромнейшее обоснованное сомнение в том, что это могло быть организовано одним человеком, и что запись могла производиться только с одного носителя», - цитирует И.СМЕШКО LB.ua.

У бывшего руководителя СБУ также есть сомнения касательно аутентичности записей Н.МЕЛЬНИЧЕНКО: «Как в общем-то доктор технических наук и специалист в информатике, я вам скажу: мне абсолютно не понятно, как можно установить аутентичность цифровой записи. Я не знаю лично прецедентов в мировой истории, где можно было однозначно дать заключения по цифровой записи».

И.СМЕШКО напомнил, что в 2001 году против экс-майора возбудили три уголовных дела. В том числе — за разглашение государственной тайны. Позже, возбудили еще одно — после «кольчужного» скандала, который разгорелся вслед за тем, как пленки попали к американским спецслужбам. Тогда Украину обвинили в продаже радарных станций «Кольчуга» Ираку, но позже США признали, что обвинения были ложными.

«В результате расследования этих дел, был установлен факт монтажа записей, - утверждает экс-глава СБУ. - Фактовое дело по созданию ложных доказательств обвинения, насколько мне известно, до сих пор открыто».

LB.ua отмечает, что И.СМЕШКО - не первый представитель спецслужб, который утверждает, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО действовал не в одиночку. Еще в 2005 году тогдашний руководитель парламентской комиссии по расследованию «дела Гонгадзе» Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО заявил, что один человек не мог сделать весь массив этих аудиозаписей. «Была определенная группа, кого и какая роль, я думаю, это должна установить Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура. Я сам, как офицер Службы безопасности Украины, хочу знать лишь одно - правду, кто организовывал записывание, кто на каком этапе, какой была чья роль, кто какую задачу выполнял и снять все вопросы: или он - агент Москвы, или он - агент Запада, или он - агент какой-либо финансово-промышленной группы», - заявлял депутат.