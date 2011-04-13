100-тысячный город остался без воды из-за долгов поставщика

Сегодня население города Токмак Запорожской области (около 100 тыс. человек - УНИАН) осталось без централизованных поставок питьевой воды из-за долгов местного водоснабжающего предприятия КП «Водопроводчик» за потребленную электроэнергию.

Как сообщил УНИАН заместитель директора по энергосбыту ОАО «Запорожьеоблэнерго» Александр ГРОМОВ, на сегодняшний день долг КП «Водопроводчик» Токмакского горсовета составляет 554 тыс. грн.

«В соответствии с действующим законодательством, при наличии у потребителя долга энергоснабжающая компания имеет право продолжать поставлять ему электроэнергию только при условии 100%-ных текущих расчетов за потребленную электроэнергию и выполнения согласованного с энергопоставщиком графика погашения задолженности. При несоблюдении хотя бы одного из этих пунктов облэнерго обязано полностью отключить должника от энергоснабжения, - сообщил А.ГРОМОВ, отметив, что КП «Водопроводчик» г. Токмак не выполняет ни одного из необходимых условий.

«КП «Водопроводчик» Токмакского горсовета не только не погашает имеющуюся задолженность и не предоставляет график ее погашения, но и продолжает наращивать долг. В январе 2011 года предприятие недоплатило за потребленную электроэнергию 109 тыс. грн., в феврале - еще 209 тыс. грн., в марте платежей вообще не поступало, - пояснил А.ГРОМОВ.

По его словам, «Запорожьеоблэнерго» на протяжении двух месяцев пыталось убедить руководство КП «Водопроводчик» Токмакского горсовета изменить свое отношение к расчетам за электроэнергию.

«Мы еженедельно направляли в КП «Водопроводчик» официальные письма с предупреждением о том, что своими неплатежами за потребленную электроэнергию они ставят под угрозу водоснабжение города Токмак. Однако руководство предприятия не предприняло никаких адекватных шагов, чтобы обезопасить своих потребителей, оплачивающих за услуги водоснабжения, от перебоев с питьевой водой», - констатировал А.ГРОМОВ.

По его словам, поскольку согласно Закону «О питьевом водоснабжении» ответственность за бесперебойную работу систем жизнеобеспечения территории (в том числе – и водоснабжения) возложена на руководство исполнительной власти на местах, ОАО «Запорожьеоблэнерго» неоднократно обращалось также к местным властям г. Токмак.

«К сожалению, все обращения энергопоставщика с просьбой урегулировать ситуацию с долгами КП «Водопроводчик», которое находится в коммунальной собственности Токмакского городского совета, не дали позитивных результатов: сложилась ситуация, в которой ОАО «Запорожьеоблэнерго» было вынуждено ограничить подачу электроэнергии КП «Водопроводчик», - сказал А.ГРОМОВ.

По его словам, подача электроэнергии коммунальному предприятию «Водопроводчик» Токмакского горсовета ограничена сегодня в 9 утра.

Справка УНИАН. В соответствии с постановлением Кабмина №59, персональная ответственность за возможные последствия отключений возлагается на руководителей предприятий – неплательщиков и руководителей органов исполнительной власти – распорядителей бюджетных средств, в сфере управления которых находятся данные предприятия, учреждения и организации.