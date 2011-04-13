На Донбасе растут протестные настроения

Недовольство граждан действиями местной власти усиливается на Донбасе. По мнению экспертов, причина в том, что важные решения и изменения внедряют, абсолютно игнорируя мнение общественности.

На протяжении последнего времени в Донецкой области проходят многочисленные акции протеста разных групп общественности. Люди протестуют против закрытия школ и больниц, строительства мусоросжигательных заводов, повышения квартирной платы в 2 раза, вырубки деревьев, нарушения религиозных прав.

На митинги выходят родители школьников, экологи, обманутые вкладчики, сторонники украинской православной церкви киевского патриархата. «Ущемление интересов граждан со стороны власти усиливается на фоне ухудшения общей социально-экономической ситуации и падения уровня жизни. Поэтому на Донбасе и происходят такие выбросы протестной энергии», прокомментировал Deutsche Welle нынешнюю ситуацию председатель общественного совета при облгосадминистрации, политолог Владимир Кипень.

Кипень отметил, что общественный совет выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность общественной ситуацией в регионе. По словам политолога, власть на Донбасе действует старыми методами, которые не имеют ничего общего с демократическими принципами, которые провозглашаются. Реформы задумываются в кабинетах должностных лиц, а учет интересов общественности полностью исключается.

В то же время, по словам эксперта, местная власть не ожидала массовых протестов в Донецкой области в ответ на свои действия и даже растерялась. По мнению политолога, позиция общественного совета и общественные протесты должны все же привести к проявлениям понимания со стороны власти, и она воздержится хотя бы от поспешного закрытия школ. Впрочем, нельзя исключать, говорит эксперт, что сегодняшние заявления о том, что прислушивании к голосу общественности не окажутся лишь бюрократическим заигрыванием.