В Киеве горел склад с автомаслами и красками

В Подольском районе Киева сегодня ночью горел склад, где хранились автомобильные масла, растворители и краски.

Как сообщает пресс-служба МЧС, пожар вспыхнул вчера в 23.50 на территории ООО «Спецстройраб» на арендованной ООО «Интер Карс Украина» открытой площадке, где хранились в металлических и пластмассовых емкостях легковоспламеняющиеся вещества (автомобильное масло, растворитель). Огонь распространился на здание склада, где хранились автомобильные краски в аэрозольных баллончиках.

Огнем уничтожены и повреждены товарно-материальные ценности на площади около 2,5 тысячи квадратных метров.

В 4.33 подразделениями МЧС с привлечением двух пожарных поездов Юго-Западной железной дороги пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в городе Киеве.