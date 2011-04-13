Мошенник вербовал китайцев в армию США

В США арестовали китайца, который, как утверждают власти, выманивал деньги у своих соотечественников, обещая пристроить их в американскую армию. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters, Юйпэн Дэн (Yupeng Deng) внушал китайским иммигрантам, что служба в вооруженных силах поможет им получить американское гражданство.

По данным следствия, 51-летний Юйпэн Дэн принимал молодых людей в несуществующее подразделение армии США, которое сам придумал, выдавал им военную форму, возил к снятому с вооружения авианосцу в музее в Сан-Диего и даже провел военный парад в пригороде Лос-Анджелеса. Кроме того, новоявленные солдаты получали фальшивые удостоверения.

С молодых людей, которые поверили в его слова, Юйпэн Дэн, как установлено, взимал сбор в размере от 300 до 450 долларов. Всего, по данным властей, предполагаемому мошеннику удалось обмануть таким образом более 100 человек.

Юйпэну Дэну предъявлены обвинения в мошенничестве и подделке документов. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.