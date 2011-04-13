Пенсионный фонд считает, что платить должны все

Пенсионный фонд (ПФ) негативно оценивает возможность предоставления отдельным гражданам права не платить единый взнос.

Об этом говорится в письме фонда, размещенном на сайте Совета предпринимателей при Кабинете Министров.

«Освобождение от уплаты единого взноса отдельных категорий граждан может привести к злоупотреблениям со стороны отмеченных лиц. Также данное положение ставит их в привилегированное положение по сравнению с другими категориями работающих пенсионеров или лицами, работающими по совместительству, например, работающими врачами или учителями, что приведет к практике последующего расширения льгот другим категориям граждан», – сказано в письме ПФ.

Кроме того, в фонде отмечают, что в случае освобождения от уплаты единого взноса отдельных категорий плательщиков необходимо законодательно определить ресурсы покрытия расходов бюджета ПФ.

Справка УНИАН. С 1 января 2011 года в Украине действует Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Закон предусматривает введение в Украине единой системы сбора страховых взносов фондов общеобязательного государственного социального страхования.

Законом предусмотрено, что единый взнос не входит в систему налогообложения. Налоговое законодательство не регулирует порядок начисления, исчисления и уплаты единого взноса. Для бюджетных учреждений сумма единого взноса распределяется: на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы – 4,1322%; на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, связанными с захоронением, – 3,8567%; на общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания – 0,551%; на общеобязательное государственное пенсионное страхование (в солидарную систему) – 91,4601%.