Предприниматели требуют не делать рынки коммунальными

В Полтаве во второй половине 12 апреля около 300 предпринимателей пикетировали мэрию и требовали не делать рынки коммунальными.

Как передает корреспондент УНИАН, пикетирующие держали в руках плакаты «Предприниматели против коммунальной удавки!», «Рейдерству — нет!», «Не хотим в коммуну!» и высказывались против решения городской власти возвратить рынки в коммунальную собственность и требовали от мэра Полтавы Александра МАМАЯ на внеочередной сессии отменить решение о передаче рынков в коммунальную собственность.

Участие в пикете приняли представители рынков «Мотель», «Браилки», «Полимпекс», Центрального рынка и др.

Как сообщалось, Полтавский горсовет 1 марта передал 4 рынка в аренду коммунальному предприятию "Полтавасервис" (Полтава), заключив с ним договор аренды земли под рынками на 5 лет.

Мэр Полтавы А.МАМАЙ неоднократно заявлял, что все рынки должны быть коммунальными.

Всего в Полтаве 27 рынков, на которых работают около 10 тыс. предпринимателей.