Работников со стафилококком отправили с молочных кухонь

В Донецкой области после проведения проверок санэпидемстанциями была закрыта детская молочная кухня в городе Красноармейске, кроме того, в Мариуполе, Дзержинске и Горловке отстранены от работы 8 сотрудников детских молочных кухонь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции главный государственный санитарный врач Донецкой области Виктор ДЕНИСЕНКО.

«На сегодняшний день все детские молочные кухни в Донецкой области – а их насчитывается 17 – проверены», – заявил В.ДЕНИСЕНКО.

Он отметил, что в некоторых молочных кухнях были выявлены нарушения, подобные тем, которые обнаружены на Донецкой молочной кухне центральной городской клинической больницы №1, ставшие причиной массового отравления детей в период со 2 по 8 апреля.

Присутствовавшая на пресс-конференции заведующая отделением гигиены питания областной СЭС Светлана ЛЫТКО рассказала, что и где конкретно было выявлено по результатам проверок.

Так, она отметила, что санстанцией была закрыта молочная кухня в городе Красноармейске, где специалисты выявили ряд серьезных нарушений. «Прежде всего, это относилось к нарушениям дезрежима на предприятии. Транспортировка сырого молока на молочную кухню осуществлялась неспециализированным, непаспортизированным автотранспортом, зачастую в отдельных флягах. Установлен факт получения сырого молока с предоставлением документов, которые не в полном объеме подтверждают его качество и безопасность», - сказала С.ЛЫТКО.

Также, по ее словам, был установлен факт отпуска молочной продукции из ДМК к раздаточным пунктам в неспециализированном, неохлаждаемом автотранспорте при температуре окружающего воздуха до 10 градусов тепла, «что недопустимо».

Говоря о результатах проверки детских молочных кухонь в других городах области, С.ЛЫТКО сообщила, что были установлены факты нарушения санитарного законодательства в Мариуполе, Горловке и Дзержинске. Так, при обследовании сотрудников тамошних молочных кухонь были выявлены восемь носителей патогенного стафилококка: двое - в Мариуполе, четверо - в Горловке и двое – в Дзержинске.

«Данные работники отстранены, направлены на профилактическую санацию, и в дальнейшем будет решаться вопрос о допуске их к работе», - сказала С.ЛЫТКО.

Она также отметила, что «по всем фактам выявленных нарушений были приняты административные меры в полном объеме». «К административной ответственности привлечены 6 должностных лиц, 8 сотрудников отстранены от работы; вынесены предписания главным врачам больниц, на территории которых находятся указаны указанные детские молочные кухни», – заявила С.ЛЫТКО.