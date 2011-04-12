Умер автор "Кавказской пленницы" и "Бриллиантовой руки"

Драматург, автор сценариев, поставленных Леонидом Гайдаем, Яков Костюковский скончался в Москве на 90-м году жизни после инфаркта, сообщила РИА Новости его дочь Инна.

Яков Аронович Костюковский родился в Золотоноше, Черкасской области в 1921 году, детство и юность провел в Харькове. Закончил филологический факультет Института философии, литературы и истории.

Создал сценарии знаменитых комедий, поставленных Леонидом Гайдаем, "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965), "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966), "Бриллиантовая рука" (1968), а также ряда других фильмов. Помимо работы в кино, писал фельетоны, сатирические стихи, эстрадные и цирковые репризы. Публиковался в прессе, издал несколько книг.