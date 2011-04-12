Пятью ударами ножа на улице убит предприниматель

В Донецкой области в центре Мариуполя был найден убитым местный предприниматель.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского городского управления милиции.

Согласно сообщению, вчера в 22.00 в дежурную часть милиции поступило сообщение о том, что в центре города, на проспекте Ленина, лежит окровавленный мужчина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая выявила тело 56-летнего местного предпринимателя с 5 ножевыми ранениями в области груди.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК Украины – «Умышленное убийство».

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, заключено в сообщении.