В «Лексусе» безработного нашли два автомата Калашникова

На автодороге Киев-Харьков, вблизи поселка Писочин, в задержанном автомобиле «Лексус», владельцем которого оказался 36-летний безработный житель Купянска, работники Государственной патрульной службы изъяли два автомата Калашникова (АКС) калибра 5,45 мм.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, также в автомобиле были обнаружены два пустых секторных магазина к автоматам, револьвер «Наган» калибра 7,62 мм и 90 патронов калибра 5,45 мм

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (ношение, хранение, приобретение, изготовление, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения). Мужчина задержан в порядке ст. 115 УПК, он находится в изоляторе временного содержания. Место и цель приобретения оружия устанавливаются.