Украина и Молдова признали полезной деятельность EUBAM

Представители правоохранительных органов, спецслужб Украины и Республики Молдова, а также эксперты Программы развития ООН и ОБСЕ признали деятельность Миссии ЕС по приграничной помощи двум странам (EUBAM) в 2010 году и в январе-феврале текущего года полезной для усиления доверия между Украиной и Молдовой.

Как передает корреспондент УНИАН, в Одессе на 16-м заседании Консультативного совета упомянутой Миссии ЕС специалисты обсудили отчеты сотрудников Миссии.

Заслушав выступление главы EUBAM Удо БУРКХОЛДЕРА, члены Консультативного совета констатировали, в частности, «значительные достижения в снижении рисков и угроз на общей границе, важный вклад сотрудников Миссии в урегулирование приднестровского конфликта».

Кроме того, Миссия ЕС оказала существенную техническую помощь пограничным службам двух стран-соседей, а также предоставила своего представителя в качестве наблюдателя за процессом демаркации общей границы, за что украинская и молдавская стороны выразили признательность руководству и персоналу EUBAM.

«Рад, что нам удалось содействовать углублению пограничного сотрудничества между правоохранительными и другими службами Республики Молдовы и Украины. Начав свою деятельность более пяти лет назад, мы намерены и в дальнейшем строить отношения на доверии и понимании. Хотя остаются еще некоторые трудности, связанные с налаживанием интенсивного обмена информацией с агентствами Европол и Интерпол, все же рассчитываем с ними справиться, продолжая продуктивное партнерство в духе взаимного доверия», – сказал У.БУРКХОЛДЕР.

Также, представители Украины и Молдовы на заседании Консультативного совета высказались за то, чтобы продлить деятельность Миссии ЕС по приграничной помощи двум странам на последующие два года.