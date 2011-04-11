Аноним «заминировал» Львовский вокзал и рынок

Сегодня во время пребывания Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА во Львове неизвестный сообщил о заминировании железнодорожного вокзала и рынка «Добробут», который находится в центре города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБУ во Львовской области, сегодня около 11.30 неизвестный мужчина позвонил по телефону на экстренные номера «102» и «103» с сообщением о заминировании железнодорожного вокзала Львова и рынка «Добробут».

Как отмечается в сообщении, после эвакуации людей и подробного осмотра объектов, проведенного экспертами взрыво-технической службы, никаких взрывных устройств или каких-либо других опасных предметов обнаружено не было.

Сотрудники СБУ совместно с ГУ МВСУ во Львовской области установили и задержали человека, который сообщило о замировании. Задержанный не смог четко объяснить мотивы совершения преступления, оправдываясь проблемами с выплатой банковского кредита.

Материалы проверки переданы в органы внутренних дел.