Ющенко и Янукович на освящении места Кафедрального собора (9 фото)
18:57, 03 июня 2007Общество
1666 0
в Голосеевском районе Киева
Президент Украины Виктор Ющенко и премьер-министр Виктор Янукович на торжественном богослужении по случаю освящения креста и места закладки первого камня под строительство кафедрального собора Воскресения Христова. Кафедральный собор Воскресенья Христова будет построен в одном из скверов Голосеевского района Киева.
Фото Михаила Маркива, Андрея Мосиенко, Олега Гордиенко / POOL / УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter