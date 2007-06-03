Ющенко и Янукович на освящении места Кафедрального собора (9 фото)

Президент Украины Виктор Ющенко и премьер-министр Виктор Янукович на торжественном богослужении по случаю освящения креста и места закладки первого камня под строительство кафедрального собора Воскресения Христова. Кафедральный собор Воскресенья Христова будет построен в одном из скверов Голосеевского района Киева.

Фото Михаила Маркива, Андрея Мосиенко, Олега Гордиенко / POOL / УНИАН