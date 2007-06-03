Европарламент ещё раз попробует разобраться, что же здесь творится
14:29, 03 июня 2007Общество
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В Брюссель вернулась "разведгруппа"
В понедельник, 4 июня, Комитет по вопросам иностранных дел Европарламента заслушает отчет руководителя делегации ad-hoc Адриана СЕВЕРИНА (группа социалистических партий, Румыния) по результатам визита в Украину 29-31 мая.
Об этом УНИАН сообщили в комитете Европарламента.
Как сообщал УНИАН, группа депутатов Европарламента посетила Украину с целью изучения политической ситуации. В ходе визита депутаты встречались с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, председателем Верховной Рады V созыва Александром МОРОЗОМ, лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО и руководителями парламентских фракций.
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