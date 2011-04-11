Болгарская община построит туркомплекс на Херсонщине
02:38, 11 апреля 2011Общество
986 0
Уже куплен участок
Болгарская община Херсона планирует построить туристический комплекс «Болгарская деревня» в селе Клапаи Белозерского района Херсонской области.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава общественной организации «Болгары Херсона» Юрий ПАЛИЧЕВ.
«Наша организация уже приобрела для этих целей земельный участок», - сказал он.
По словам Ю.ПАЛИЧЕВА, в «деревне» будет представлен традиционный быт и ремесла сельских болгарских поселений. Также планируется открыть ресторан болгарской национальной кухни.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter