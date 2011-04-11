Болгарская община построит туркомплекс на Херсонщине

Болгарская община Херсона планирует построить туристический комплекс «Болгарская деревня» в селе Клапаи Белозерского района Херсонской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава общественной организации «Болгары Херсона» Юрий ПАЛИЧЕВ.

«Наша организация уже приобрела для этих целей земельный участок», - сказал он.

По словам Ю.ПАЛИЧЕВА, в «деревне» будет представлен традиционный быт и ремесла сельских болгарских поселений. Также планируется открыть ресторан болгарской национальной кухни.